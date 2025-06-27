Юристы Госюрбюро Татарстана отстояли жилищные права семьи участника спецоперации

В Татарстане на постоянной основе оказывается бесплатная юридическая помощь военнослужащим и членам их семей. Она является частью комплексной поддержки участников специальной военной операции, которая реализуется по поручению Раиса РТ Рустама Минниханова.

В Госюрбюро Татарстана за бесплатной юридической помощью обратилась супруга погибшего на фронте участника спецоперации. По словам вдовы военного, ее мужу ранее было предоставлено жилье как лицу из числа детей-сирот и детей, оставшихся без родительского попечения.

Однако после гибели военнослужащего возникла юридическая проблема – его супруга и их совместный ребенок не могли продолжать проживать в предоставленном ему жилье из специализированного фонда по действующему договору.

«По закону в жилые помещения, предоставленные детям-сиротам, могут быть вселены их несовершеннолетние дети и супруги. В случае гибели нанимателя уполномоченный орган обязан исключить помещение из специализированного жилищного фонда и заключить с членами семьи умершего договор социального найма на это жилье», – прокомментировал ситуацию заместитель руководителя Госюрбюро РТ Рафаэль Гинниатулов.

Юристы Госюрбюро подготовили исковое заявление, которое сопровождалось необходимыми доказательствами прав жены и ребенка погибшего военнослужащего. Суд рассмотрел дело и вынес положительное решение: иск был удовлетворен, супруга бойца и их общий ребенок официально признаны членами семьи, уполномоченному органу предписано заключить договор социального найма квартиры.