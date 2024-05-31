Юристы Госюрбюро РТ помогли матери погибшего участника СВО с наследством

Фото: пресс-служба Минюста РТ

Госюрбюро Татарстана активно сотрудничает с филиалом Госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по республике и проводят приемы граждан. Недавно юристы ведомства помогли матери погибшего военнослужащего.

Как сообщили в Минюсте РТ, к замруководителя Госюрбюро Татарстана Рафаэлю Гиниатуллову обратилась мать погибшего участника СВО по вопросу признания недостойным наследником его отца.

В связи с гибелью военнослужащего его супруга и родители погибшего имеют право на получение страховых и единовременных выплат. При обращении матери погибшего, выяснилось, что отец погибшего ушел из семьи, когда сыну было 3 года, и с ним не общался.

Изучив документы, замруководителя составил исковое заявление о лишении отца выплат погибшего участника СВО. Позже суд данный иск удовлетворил. Мать военнослужащего выразила огромную благодарность за помощь.

Отметим, что среди таких мер соцподдержки: единовременное пособие, предусмотренное Федеральным законом; выплаты по Указу Президента РФ; страховые суммы, выплаты по Указу Раиса РТ, пенсии по потере кормильца и ежемесячная компенсация.

Фото: пресс-служба Минюста РТ