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Юристы Госюрбюро РТ помогли матери погибшего участника СВО с наследством
Госюрбюро Татарстана активно сотрудничает с филиалом Госфонда поддержки участников спецоперации «Защитники Отечества» по республике и проводят приемы граждан. Недавно юристы ведомства помогли матери погибшего военнослужащего.
Как сообщили в Минюсте РТ, к замруководителя Госюрбюро Татарстана Рафаэлю Гиниатуллову обратилась мать погибшего участника СВО по вопросу признания недостойным наследником его отца.
В связи с гибелью военнослужащего его супруга и родители погибшего имеют право на получение страховых и единовременных выплат. При обращении матери погибшего, выяснилось, что отец погибшего ушел из семьи, когда сыну было 3 года, и с ним не общался.
Изучив документы, замруководителя составил исковое заявление о лишении отца выплат погибшего участника СВО. Позже суд данный иск удовлетворил. Мать военнослужащего выразила огромную благодарность за помощь.
Отметим, что среди таких мер соцподдержки: единовременное пособие, предусмотренное Федеральным законом; выплаты по Указу Президента РФ; страховые суммы, выплаты по Указу Раиса РТ, пенсии по потере кормильца и ежемесячная компенсация.
Фото: пресс-служба Минюста РТ
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