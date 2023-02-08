Юристы бесплатно расскажут казанцам об алиментах, наследстве и купле-продаже недвижимости

В феврале жители Казани могут посетить две бесплатные консультации с юристами. Об этом сообщает мэрия столицы РТ.

Встречи со специалистами пройдут в отделении благотворительного фонда «День добрых дел». 22 февраля юристы Наталья Веретенникова и Людмила Иванова ответят на вопросы о семейном, жилищном и земельном праве, в частности по алиментам, разделу имущества, продаже недвижимости с детскими долями.

Вторая консультация состоится 28 февраля. В мероприятии примут участие специалисты Роскадастра и Росреестра Татарстана. Они расскажут казанцам об оформлении недвижимости в собственность, как правильно оформить договор дарения либо купли-продажи.

Консультации будут проводиться с 10 утра до полудня. Необходима предварительная регистрация по номеру +7(843)236-65-61.