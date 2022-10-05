Юристы бесплатно проконсультируют татарстанцев

7 октября жителям Татарстана окажут бесплатную юридическую помощь. Они смогут проконсультироваться со специалистами по вопросам земельного и трудового законодательства, трудового права, медицинского и социального обеспечения. Консультации проводятся в рамках Декады пожилого человека. Однако никаких возрастных ограничений для желающих задать вопросы экспертам нет.

Консультировать граждан будут представители профильных органов власти, а также Адвокатской и Нотариальной палат Татарстана.

Пообщаться с сотрудниками этих ведомств можно будет в Доме дружбы народов Татарстана по ул.Павлюхина, 57 с 10.00 до 12.00. Предварительная запись на прием не требуется, сообщают организаторы.