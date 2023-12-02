Юрист заявил о кризисе в преподавании юриспруденции в России

За прошедшие три десятилетия обучение юриспруденции в России намного усложнилось. Почему сейчас мало хороших юристов, а в системе преподавания возник кризис, в интервью для «Татарстан-24» рассказал заведующий кафедрой конституционного и административного права юрфака КФУ Евгений Султанов.

По его словам, в стране по-прежнему не иссякает поток желающих поступить на юридический факультет. Среди студентов традиционно есть звезды, середнячки и те, кого отправили учиться родители. Однако многократно возросшая законодательная база и Болонская система обучения заметно усложнили процесс обучения в вузах.

«Сейчас больше 9 тысяч федеральных законов. Но если отбросить законы об изменениях, дополнениях, то, по моим оценкам, базовых законов 3-3,5 тысячи», — заметил Султанов.

Для сравнения, в постсоветское время в России было около 600-700 законов, а в период СССР — еще меньше. К примеру, закон о выборах депутатов Верховного Совета ТАССР состоял из пяти страниц. А суммарный объем закона о выборах депутатов Госдумы, Президента России и избирательном праве, праве на участие в референдумах, который должны знать современные специалисты, — 600 страниц.

«В преподавании наступил кризис, потому что объем нормативно-правовой базы — это 60 тысяч региональных законов по всем субъектам, 570 тысяч подзаконных актов, миллионы судебных актов и так далее», — перечислил он.

Отсюда идут и выводы о невостребованности специалистов — от недостаточной подготовки. Дополнительные трудности вызвало и обращение к Болонской системе, когда вместо пятилетнего специалитета студентов стали обучать по программам бакалавриата. В результате возможности выпускника вуза, отучившегося четыре года, гораздо более ограничены, чем у прошедшего пятилетний курс.

«Мне до сих пор представляется верным, что надо в течение пяти лет давать абсолютно прочное, хорошее, базовое юридическое образование по ключевым предметам, дисциплинам, а все остальное студент может получить точечно, конкретно в виде допобразования, повышения квалификации», — подытожил Султанов.