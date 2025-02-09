Юрист заявил, что в Казани подешевел полис ОСАГО из-за КТ

В ряде регионов с 27 января подешевел полис ОСАГО из-за пересмотра параметров расчета его стоимости, а именно актуализации коэффициента территории (КТ), заявил гендиректор профессиональной юридической группы АИД, юрист Давид Адамс, чьи слова приводит РИА «Новости».

Так, в Казани этот коэффициент снизили с 1,8 до 1,7. Помимо столицы РТ снизили этот показатель в Уфе (до 1,56), в Воронеже (до 1,35).

«В регионах с пониженной страховой нагрузкой КТ был уменьшен, что позволило снизить стоимость полиса. В Казани коэффициент снизился с 1,8 до 1,7», – сказал эксперт.

При этом в некоторых регионах России этот коэффициент подняли. В этом списке – Дагестан (с 0,9 до 0,99), Крым (с 0,68 до 0,75) и Чувашия (с 0,88 до 0,97).

Пересмотр КТ связан с оценкой аварийности, уровня выплат и общего состояния страхового рынка в каждом конкретном регионе. Территориальный коэффициент влияет на итоговую стоимость полиса, так как учитывает вероятность наступления страхового случая в зависимости от места регистрации транспортного средства.

Эксперт уточнил, что новый коэффициент применят, если автолюбитель заключит новый договор или внесет изменения в действующую страховку. В частности, внесение дополнений в актуальный ОСАГО поменяет и стоимость полиса. Тем не менее владельцы ранее оформленных договоров до конца срока действия документов могут использовать прежние тарифные параметры.

Как напомнил юрист, стоимость ОСАГО зависит также от возраста и стажа водителя, мощности двигателя, нарушений и аварийности самого водителя.