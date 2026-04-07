Юрист Жаров напомнил, что кормление голубей может обернуться штрафом до 5 тыс. рублей

Кормление голубей в общественных местах может обернуться штрафом до 5 тысяч рублей, если это приводит к нарушению санитарных норм и правил благоустройства. Об этом сообщил адвокат, кандидат экономических наук, управляющий партнер адвокатского бюро «Жаров группа» и руководитель комиссии Ассоциации юристов России по экологии Евгений Жаров, его слова приводит ТАСС.

Сам факт кормления птиц не считается нарушением, однако ответственность может наступить, если из-за этого ухудшается санитарное состояние территории. Юрист пояснил, что массовое скопление голубей во дворах и на детских площадках приводит к загрязнению пометом и остатками пищи, что, в свою очередь, привлекает грызунов и повышает риск распространения инфекций.

Жаров уточнил, что оставленный корм и мусор могут быть расценены как несанкционированное размещение отходов. В таком случае, по статье 8.2 Кодекса об административных правонарушениях РФ, гражданину грозит штраф до 3 тысяч рублей, а при повторном нарушении – до 5 тысяч рублей.

Он также добавил, что если прикормленные птицы повредят имущество – например, испортят лакокрасочное покрытие автомобиля или фасад здания – ответственность может наступить уже по региональным нормам, при этом размеры штрафов будут зависеть от субъекта РФ.

Эксперт рекомендовал не оставлять еду на земле. По его словам, кормить птиц лучше в специально отведенных местах – в парках или скверах, где это не запрещено, либо использовать кормушки, которые не создают мусора.