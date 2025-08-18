Юрист: Законодательного регулирования вопросов копирайта с учетом ИИ пока недостаточно

Законодательного регулирования вопросов интеллектуальной собственности в рамках развития искусственного интеллекта пока недостаточно. Об этом заявила руководитель практики цифрового права и иинтеллектуальной собственности, адвокат финтех О2consulting Дарья Носова на III Международном форуме «Ростки: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество».

«Развитие искусственного интеллекта принесло новые вызовы с точки зрения законодательного регулирования, особенно – интеллектуальной собственности. В этом смысле основные риски – отсутствие регулирования. Законы не успевают за развитием технологий», – рассказала она.

По мнению Носовой, юристы должны работать над этим вопросом, искать подходы, которые не противоречат друг другу.

«Мы спрашиваем, кто является автором результата работы машины, как охраняются эти права? Это большие вызовы для нас и для наших китайских партнеров, потому что перед ними стоят такие же вопросы. На данный момент я не вижу существенных противоречий с китайскими партнерами в подходах, потому что у нас в целом правовая система в этой сфере подходит одинаковым образом», – подчеркнула она.

Носова отметила, что в Китае, например, регулируются вопросы использования дипфейков, а по другим проблемным ситуациям нарабатывается опыт, включая судебную практику.

III Международный форум «РОСТКИ: Россия и Китай – взаимовыгодное сотрудничество» проходит в Казани 18 и 19 августа. На мероприятие зарегистрировались участники из 32 стран, 59 регионов России и 24 территориальных административных подразделений КНР. Всего в форуме примут участие около 10 тыс. человек.