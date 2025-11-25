Юрист: За съемку чужой переписки можно получить до четырех лет тюрьмы

Люди, которые фотографируют или распространяют переписку и изображения с чужого смартфона, могут быть привлечены к уголовной ответственности. Об этом напомнила представитель экспертного совета при уполномоченном по правам человека города Москвы, доктор юридических наук Людмила Айвар.

По словам Айвар, ответственность наступает, если человек делает фото или видео содержимого телефона для личного пользования или распространения.

«Если человек не просто посмотрел, а сфотографировал переписку, снял видео экрана или опубликовал это, возможно привлечение по статье 137 УК РФ – нарушение неприкосновенности частной жизни. Санкции – до двух лет лишения свободы, при распространении – до четырех лет», – пояснила эксперт в беседе с «Абзацем».

Она также отметила, что если суд усмотрит в опубликованном материале унижение чести, достоинства или деловой репутации, нарушителю придется возместить моральный ущерб согласно статье 152 ГК РФ или статье 13.11 КоАП РФ.