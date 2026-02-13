Юрист объяснила, куда жаловаться на протекающую крышу в многоквартирном доме

Ответственность за содержание и ремонт крыши в многоквартирном доме несет управляющая компания или ТСЖ – в зависимости от формы управления. Об этом в беседе с «Татар-информом» напомнила юрист Алла Георгиева.

«Крыша относится к местам общего пользования, соответственно, крыша должна быть в обслуживании управляющей компании, и жители не должны своими силами это устранять», – подчеркнула эксперт.

По ее словам, причиной протечки может быть как отсутствие текущего или капитального ремонта, так и экстренное повреждение, например, в результате падения предметов. В любом случае обязанность по устранению течи лежит на управляющей организации.

Георгиева пояснила алгоритм действий для жителей. Первым шагом должно стать обращение с претензией в саму управляющую компанию – возможно, она не знает о проблеме. Если УК бездействует, следует жаловаться в жилищную инспекцию и прокуратуру.

«Управляющая компания определенные средства собирает у жителей – есть графа "содержание общего домового имущества", и каждый житель платит за это. Прокуратура может проверить, куда направляются денежные средства», – отметила юрист.

Кроме того, жители вправе обратиться в суд с требованием обязать управляющую компанию провести необходимые работы. Также подать жалобу можно через портал «Госуслуги» или иные электронные площадки, добавила Георгиева.