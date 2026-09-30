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Общество 30 сентября 2026 00:47

Юрист Южалин: сотрудник не вправе самовольно выбирать время обеда

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Работодатель устанавливает порядок предоставления перерыва для отдыха и питания. При этом в некоторых компаниях сотрудникам разрешают самостоятельно выбирать время обеда в пределах определенного периода, рассказал RT руководитель юридической практики SuperJob Александр Южалин.

«Режим рабочего времени определяется в правилах внутреннего трудового распорядка или в трудовом договоре. Таким образом, самовольно выбирать время обеда сотрудник не вправе: общий порядок устанавливает работодатель, он ограничен жесткими рамками ТК России – перерыв должен быть не короче 30 минут и не длиннее двух часов, в рабочее время он не включается и не оплачивается», – напомнил Южалин.

По словам эксперта, работодатель может установить временной диапазон для обеда, например с 12:00 до 15:00, и предоставить сотрудникам возможность самим определять конкретное время перерыва.

В таком случае работник вправе выбрать время обеда самостоятельно, но должен соблюдать установленный работодателем период, заключил специалист.

#работа #юрист
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