Общество 4 мая 2026 17:02

Юрист Южалин рассказал, что зарплата может выплачиваться чаще двух раз в месяц

Закон позволяет работодателю выплачивать заработную плату чаще, чем два раза в месяц. Об этом сообщил в беседе с RT руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

«В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса РФ заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка (ПВТР), коллективным или трудовым договором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она начислена», — подчеркнул он.

Таким образом, законодательство не допускает возможности выплачивать заработную плату реже, чем каждые полмесяца (или реже двух раз в месяц), однако устанавливать условие о более частых выплатах закон работодателю не запрещает, добавил специалист.

«Но есть условия: работодателю необходимо определить периоды и сроки выплаты заработной платы в ПВТР, коллективном или трудовом договоре, а также (в любом случае) должно соблюдаться общее правило о пропорциональной выплате заработной платы в зависимости от отработанного работником времени (если работнику установлена повремённая система оплаты труда, например оклад или часовая тарифная ставка)», — заключил эксперт.

В Казани во время КазаньФорума пройдут чемпионаты по корэшу и прыжкам в воду, а также матч РПЛ

