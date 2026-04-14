Общество 14 апреля 2026 09:23

Юрист Южалин предупредил, что за опоздания на работу сотрудника могут уволить

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Опоздание на работу, то есть нарушение установленного работодателем режима рабочего времени, может быть признано дисциплинарным проступком и повлечь дисциплинарную ответственность. Трудовой кодекс России предусматривает три вида взысканий: замечание, выговор и увольнение. Об этом сообщил руководитель юридической практики «SuperJob» Александр Южалин в беседе с «RT».

Эксперт пояснил, что выбор меры зависит от тяжести проступка и последствий для работодателя. При первом опоздании увольнение не применяется – работнику могут объявить замечание или выговор.

При повторных нарушениях работодатель получает право расторгнуть трудовой договор за неоднократное неисполнение обязанностей без уважительных причин, если у сотрудника уже есть дисциплинарное взыскание.

Южалин также отметил, что систематические опоздания могут привести не только к увольнению, но и повлиять на размер премий. Работодатель вправе установить условия, при которых премия может быть снижена или не выплачена в случае нарушений трудовой дисциплины.

При этом законодательство ограничивает размер такого снижения: уменьшение не должно приводить к сокращению месячной заработной платы более чем на 20%.

#увольнение #сотрудники #работодатели
В топе
Венгрия без Орбана: сохранится ли пророссийский курс при новом премьере

13 апреля 2026
В Татарстане бесплатно проверили работоспособность 3,5 тысяч тонометров

13 апреля 2026
Новости партнеров