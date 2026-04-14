Юрист Южалин предупредил, что за опоздания на работу сотрудника могут уволить

Опоздание на работу, то есть нарушение установленного работодателем режима рабочего времени, может быть признано дисциплинарным проступком и повлечь дисциплинарную ответственность. Трудовой кодекс России предусматривает три вида взысканий: замечание, выговор и увольнение. Об этом сообщил руководитель юридической практики «SuperJob» Александр Южалин в беседе с «RT».

Эксперт пояснил, что выбор меры зависит от тяжести проступка и последствий для работодателя. При первом опоздании увольнение не применяется – работнику могут объявить замечание или выговор.

При повторных нарушениях работодатель получает право расторгнуть трудовой договор за неоднократное неисполнение обязанностей без уважительных причин, если у сотрудника уже есть дисциплинарное взыскание.

Южалин также отметил, что систематические опоздания могут привести не только к увольнению, но и повлиять на размер премий. Работодатель вправе установить условия, при которых премия может быть снижена или не выплачена в случае нарушений трудовой дисциплины.

При этом законодательство ограничивает размер такого снижения: уменьшение не должно приводить к сокращению месячной заработной платы более чем на 20%.