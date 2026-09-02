Юрист Южалин объяснил, можно ли приходить на работу в спортивной одежде

Работодатель не может требовать от сотрудника определенного внешнего вида, если такие правила не закреплены во внутренних документах компании. Поэтому возможность приходить на работу в спортивной одежде или даже пижаме зависит от установленного в организации дресс-кода, рассказал РИА Новости руководитель юридической практики в SuperJob Александр Южалин.

По словам юриста, Трудовой кодекс РФ не регулирует длину шорт и юбок, цвет волос, обувь и другие подобные особенности внешнего вида. Работодатель вправе установить соответствующие требования в правилах внутреннего трудового распорядка или другом локальном нормативном акте.

В таких документах могут быть прописаны требования к длине одежды и обуви, цвету волос, а также ограничения на спортивную, пижамную или другую неофициальную одежду. Если сотрудника ознакомили с этими правилами под роспись, он обязан их соблюдать.

Нарушение установленного дресс-кода может повлечь дисциплинарное взыскание. При этом за единичный случай работодатель может вынести замечание или выговор, но увольнение за такое нарушение не применяется. Уволить сотрудника за несоблюдение требований можно только при неоднократном неисполнении трудовых обязанностей и наличии неснятого дисциплинарного взыскания.

«Если компания не утвердила никаких требований к внешнему виду, работодатель не вправе привлекать сотрудника к ответственности за пижаму, шорты, яркий цвет волос или громкие каблуки. Отсутствие локального акта означает, что эти вопросы остаются за рамками трудовых обязанностей, и санкции за “неформальный” вид будут неправомерными», – подчеркнул Южалин.