Юрист Южалин напомнил, что 30 апреля и 8 мая станут укороченными рабочими днями

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

В конце апреля и начале мая россиян ждут сокращенные рабочие дни в связи с майскими праздниками. Речь идет о 30 апреля и 8 мая, сообщил руководитель юридической практики «SuperJob» Александр Южалин, его слова приводит «РИА Новости».

В эти дни продолжительность работы должна быть уменьшена на один час независимо от установленной длительности рабочего дня сотрудника. Он уточнил, что такое требование закреплено в статье 95 Трудового кодекса России и распространяется на всех работодателей.

При этом эксперт отметил, что в отдельных случаях сократить рабочий день невозможно – например, на предприятиях с непрерывным циклом или сменным графиком. В таких ситуациях переработанный час должен компенсироваться либо дополнительным временем отдыха, либо оплатой как сверхурочная работа – с согласия сотрудника.

Южалин также обратил внимание, что сокращение рабочего времени не влияет на зарплату сотрудников с фиксированным окладом. Однако при почасовой или сдельной оплате труда доход за эти дни может немного снизиться.