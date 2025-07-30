Юрист Харди объяснил, за какие нарушения владельцев домашних животных оштрафуют

Если у домашнего питомца нет прививки от бешенства, то его хозяина ждет штраф в размере от 1 тыс. до 1,5 тыс. рублей. Об этом сообщил юрист Тимур Харди, чьи слова приводит «Прайм».

Также есть штрафы, которые действуют в отдельных регионах или городах РФ. Например, в Москве, если собаку заводят без поводка и намордника в магазин, на детскую площадку, рынок, пляж или в транспорт, то ее хозяина оштрафуют на 1-2 тыс. рублей. Аналогичный штраф ждет владельца, если он не уберет за своим питомцем.

Юрист подчеркнул, что в основном владельцев домашних животных штрафуют за несоблюдение правил содержания. Сами правила прописаны в законе N 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты».

Харди напомнил, что владельцы обязаны надлежащим образом ухаживать за своими питомцами, вовремя лечить их, предотвращать нежелательное потомство, а также правильно обращаться с биологическими отходами. Если человек выходит на прогулку с собакой, то он должен позаботиться о безопасности окружающих, животных и сохранности имущества.