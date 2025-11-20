Юрист Хаминский объяснил, какое имущество делится при разводе супругов

При разводе между супругами будет делиться только совместно нажитое имущество, таковым считается имущество, которое супруги приобрели в браке, сообщил «Татар-информу» юрист Александр Хаминский.

«Имущество, которое супруги приобрели в браке и при условии, что у мужа и жены нет брачного договора, считается совместно нажитым имуществом независимо от доходов первого или второго супруга», – сказал собеседник агентства.

При этом к совместно нажитому имуществу не относятся личные подарки, независимо от суммы приобретения, а также имущество, доставшееся по наследству.

«Если во время брака один из супругов получил в наследство квартиру и после вступления в наследство продал ее, например, за 10 млн рублей, купив взамен дачу за 10 млн рублей, то эта дача будет считаться имуществом того супруга, который унаследовал квартиру, так как объект был приобретен на деньги, вырученные с продажи унаследованной квартиры», – объяснил Хаминский.

В случае продажи в браке совместно нажитого имущества юрист рекомендовал одному из супругов написать расписку о согласии на продажу объекта.

«В подобных ситуациях, согласно Семейному кодексу, считается, что второй супруг априори согласен на сделку, однако на практике лучше брать со второго супруга письменное согласие. В противном случае могут возникнуть споры», – резюмировал Хаминский.