Юрист Хаминский рассказал, как можно вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом
Максимальная сумма НДФЛ, которую можно вернуть за фитнес или спортивные секции составляет 19,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.
«Реализовать свое право на такие вычеты гражданин может, обратившись в бухгалтерию своего работодателя или непосредственно в налоговою инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Естественно заявитель должен быть плательщиком НДФЛ», – заявил Хаминский.
По его словам, налоговый вычет за спорт можно получить при оплате физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных конкретно налогоплательщику или его детям в возрасте до 18 лет.
«Для оформления вычета налогоплательщику нужно иметь документы, подтверждающие фактические траты на спорт, а также пользоваться услугами организаций из списка Минспорта, который одобрен Распоряжением Правительства РФ», – подчеркнул юрист.
Он добавил, что налогоплательщик имеет право получить налоговые вычеты за три предыдущих года, а не только за прошлый.