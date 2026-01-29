Юрист Хаминский рассказал, как можно вернуть до 20 тыс. рублей за занятия спортом

Фото: © «Татар-информ»

Максимальная сумма НДФЛ, которую можно вернуть за фитнес или спортивные секции составляет 19,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Реализовать свое право на такие вычеты гражданин может, обратившись в бухгалтерию своего работодателя или непосредственно в налоговою инспекцию через личный кабинет налогоплательщика. Естественно заявитель должен быть плательщиком НДФЛ», – заявил Хаминский.

По его словам, налоговый вычет за спорт можно получить при оплате физкультурно-оздоровительных услуг, оказанных конкретно налогоплательщику или его детям в возрасте до 18 лет.

«Для оформления вычета налогоплательщику нужно иметь документы, подтверждающие фактические траты на спорт, а также пользоваться услугами организаций из списка Минспорта, который одобрен Распоряжением Правительства РФ», – подчеркнул юрист.

Он добавил, что налогоплательщик имеет право получить налоговые вычеты за три предыдущих года, а не только за прошлый.