При падении на обледеневшем тротуаре пострадавший вправе потребовать возмещения ущерба от организации, ответственной за уборку территории. Об этом «Татар-информу» рассказал юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Когда простой гражданин выходит на улицу, он видит лед или даже не просто видит, а на него попадает и падает. Его меньше всего интересует, кто отвечает за уборку территории. Ему важно, что он упал, получил, возможно, вред здоровью, не дай бог, что-то сломал, испортил одежду, обувь», – отметил собеседник информагентства.

По словам Хаминского, за уборку наледи во дворах отвечают управляющие компании, товарищества собственников жилья (ТСЖ) или другие организации, обслуживающие придомовую территорию. Коммунальные службы должны учитывать погодные условия и при необходимости менять график работы сотрудников.

«Если гололед произошел, допустим, рано утром, компания, которая получает деньги за обслуживание, должна обеспечить ранний выход своих сотрудников для устранения этого гололеда», – подчеркнул Хаминский.

Если наледь образовалась на городской улице или внутриквартальном проезде, обращаться с жалобой следует в местную администрацию. Как пояснил юрист, для уборки таких территорий власти могут привлекать подрядные организации, которые обязаны обеспечивать безопасность дорог и тротуаров в рамках государственных или муниципальных контрактов.

В случае падения на льду важно зафиксировать обстоятельства происшествия. По словам Хаминского, собрать доказательства необходимо, даже если человек не получил травм, но повредил одежду или обувь.

«Надо достать телефон, снять видео себя лежащего, зафиксировать на видео этот гололед, чтобы у тебя были документальные подтверждения, потому что просто на словах это воспринято не будет», – пояснил юрист.

При получении переломов, ушибов и других травм Хаминский рекомендовал обязательно обратиться в медицинское учреждение. После этого необходимо предъявить требование о возмещении ущерба обслуживающей организации. Если она не реагирует на обращение, следует обратиться в органы власти и прокуратуру. При этом, уточнил юрист, направить жалобы в эти инстанции можно одновременно с требованием о компенсации.