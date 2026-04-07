Юрист Хаминский рассказал, что делать, если мошенники оформили на вас кредит

Практика оформления мошенниками кредитов на третьи лица сегодня получила большое распространение – банки, а особенно микрокредитные организации, предлагают большое количество кредитных продуктов, которые оформляются дистанционно без явки в офисы. И нередко достаточно подтвердить заявку с помощью кода, полученного по СМС на мобильный телефон. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Таким образом, недобросовестные лица, получившие доступ к паспортным данным лица, могут зарегистрировать на него новую сим-карту и оформить кредит от его имени. Причем о факте задолженности по кредиту такое лицо может узнать уже на стадии взыскания через суд», – отметил он.

В целях предотвращения таких ситуаций Хаминский рекомендовал крайне осторожно обращаться со своими персональными данными, делать пометки, куда именно вы предоставляли копии своих личных документом. Также рекомендуется периодически проверять, нет ли на вас кредитов, о которых вы не знаете.

«Для этого необходимо направить запрос в Центральный каталог кредитных историй. Сделать это удаленно можно через Единый портал государственных и муниципальных услуг или официальный сайт Банка России», – рассказал юрист.

Он добавил, что если человек узнает о том, что на нем числится кредит, который он не брал, необходимо немедленно обратиться с соответствующим заявлением в кредитную организацию и полицию.

«Однако, скорее всего, в итоге придется через суд доказывать, что кредит взят третьими лицами и предоставлять доказательства, что денежные средства вы не получали. Ну и нужно помнить, что с 1 марта 2025 года действует закон, по которому россияне могут устанавливать самозапрет на выдачу кредитов», – заключил Хаминский.