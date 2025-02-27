Юрист Хаминский напомнил об измененных правилах техосмотра в 2025 году

С 2025 года прохождение техосмотра для обычных автовладельцев носит добровольный характер, рассказал РИА Новости юрист, руководитель центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

Диагностическую карту о пройденном техосмотре, согласно новой редакции закона «О техническом осмотре транспортных средств», могут потребовать для постановки на учет, если автомобиль произведен более четырех лет назад.

«Наличие действующей диагностической карты о пройденном техосмотре потребуется лишь в случае постановки на учет транспортного средства, с года изготовления которого прошло более четырех лет, или в случае совершения регистрационных действий, связанных со сменой владельца такого транспортного средства», – объяснил Хаминский.

Юрист обратил внимание, что для коммерческого транспорта, в том числе для такси, действуют другие правила.