Общество 25 февраля 2026 16:56

Юрист Хаминский напомнил о праве банков ограничивать выдачу наличных через банкоматы

С 1 сентября 2025 года вступил в силу закон, позволяющий банкам ограничивать выдачу наличных через банкоматы для защиты клиентов от мошенников. Об этом в беседе с RT напомнил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

«Законом предусматривается, что кредитная организация, выпустившая клиенту платёжную карту, до выдачи наличных денежных средств с банковских счетов с использованием банкоматов обязана осуществить проверку на наличие признаков выдачи наличных денежных средств без добровольного согласия клиента», — объяснил эксперт.

Он добавил, что при наличии таких признаков банк обязан на 48 часов ограничить выдачу наличных на сумму свыше 50 тыс. рублей в сутки и незамедлительно уведомить клиента о причинах такого ограничения.

Кроме того, банк обязан ограничить выдачу наличных через банкоматы на сумму до 100 тыс. рублей в месяц, если от Банка России получена информация о случаях переводов без добровольного согласия клиента, отметил Хаминский.

По словам юриста, ограничение может быть снято, если гражданин лично обратится в банк и подтвердит, что не находится под воздействием мошенников.

#банки России #мошенники #наличные деньги
