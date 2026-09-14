Юрист Хаминский: Долина может лишиться жилья, если Райхельсона признают виновным

Певица Лариса Долина может лишиться нового жилья, если бизнесмена Игоря Райхельсона, в чью бывшую квартиру въехала артистка, признают виновным в мошенничестве. Об этом NEWS.ru сообщил юрист, руководитель Центра правопорядка в Москве и Московской области Александр Хаминский.

По словам эксперта, недвижимость могут изъять как приобретенную на средства от преступления. Долина вновь может оказаться в центре жилищного скандала: певица стала владелицей апартаментов, где когда-то жил Райхельсон. По версии следствия, он похитил у фирмы «ВСМПО-Ависма» 5,1 млрд рублей. В случае признания бизнесмена виновным квартиру могут изъять.

Хаминский отметил, что закон защищает добросовестного покупателя, но в этой ситуации есть важный нюанс. По мнению юриста, певица могла знать о проблемах с квартирой, поскольку уголовное дело о хищении возбудили в июне 2025 года, и вскоре о нем активно писали СМИ.

Эксперт добавил, что неважно, кто был формальным собственником квартиры – сам Райхельсон или подставное лицо. Если следствие установит, что на похищенные средства покупались объекты недвижимости, возбудят новое дело по ст. 174.1 УК РФ – отмывание денежных средств, полученных в результате преступления. Хаминский подчеркнул, что у следствия и суда могут возникнуть сомнения в реальности сделки, как минимум в части оплаты. Если подозрения подтвердятся, певица рискует лишиться еще одной квартиры.