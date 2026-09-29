Юрист Виноградов рассказал, когда вторая работа увеличит будущую пенсию

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Официальная работа по совместительству может увеличить размер будущей страховой пенсии за счет дополнительных страховых взносов. Об этом RT рассказал член Общественной палаты России, доктор юридических наук, профессор, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

При этом наличие двух работодателей само по себе не означает двукратного увеличения пенсионных выплат. Размер пенсии зависит прежде всего от количества накопленных индивидуальных пенсионных коэффициентов (ИПК), которые формируются исходя из дохода, с которого уплачиваются страховые взносы.

«Работа по совместительству не удваивает страховой стаж. Если человек в течение одного календарного периода одновременно работал по основному месту и по совместительству, в страховой стаж засчитывается этот период времени, а не два параллельных трудовых стажа, а вот взносы при этом суммируются на индивидуальном лицевом счете в пределах общего годового лимита ИПК», – пояснил эксперт.

За один календарный год можно сформировать не более 10 ИПК независимо от числа работодателей и совокупного дохода. Поэтому дополнительная занятость может увеличить пенсионные права, если заработка по основному месту недостаточно для достижения этого лимита.

«Человек с одной высокооплачиваемой работой может накопить столько же или даже больше коэффициентов, чем тот, кто работает в двух местах», – подчеркнул Виноградов.

Проверить количество накопленных ИПК и сведения о начисленных пенсионных правах можно в выписке из индивидуального лицевого счета через «Госуслуги» или Социальный фонд России. При обнаружении отсутствующих данных об официальной работе эксперт рекомендует обратиться к работодателю и в СФР.