Юрист Виноградов: подготовку к пенсии лучше начинать за полгода

Подготовку к выходу на пенсию лучше начинать за 6–12 месяцев до возникновения права на нее. Это позволит своевременно исправить ошибки в сведениях о трудовой деятельности, восстановить утраченные документы и избежать задержек при назначении выплат. Об этом в беседе с RT рассказал член Общественной палаты России, декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

По его словам, первым этапом должна стать проверка индивидуального лицевого счета, сведения из которого используются при определении стажа, пенсионных коэффициентов и расчете пенсии. Если в выписке отсутствуют отдельные периоды работы или допущены ошибки в датах, это может повлиять на право и размер выплаты.

Виноградов отметил, что помимо паспорта, СНИЛС и трудовой книжки могут понадобиться архивные справки о работе, документы о заработке, а также подтверждения нестраховых периодов – службы в армии, отпуска по уходу за ребенком, ухода за инвалидом I группы или пожилыми людьми старше 80 лет. Если прежний работодатель ликвидирован, поиск документов в архивах может занять несколько месяцев.

Заявление о назначении пенсии можно подать через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ – не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста. Если право уже возникло, откладывать подачу не стоит: пенсия назначается со дня обращения. После назначения также можно представить дополнительные документы для перерасчета, но лучше проверить все заранее, чтобы не терять время и выплаты.