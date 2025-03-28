Юрист: Верховный суд Швейцарии рассмотрит апелляцию Валиевой

Верховный суд Швейцарии не пересматривает дела по существу, а лишь проверяет, соблюдал ли Спортивный арбитражный суд (CAS) процессуальные нормы. Об этом сообщает NEWS.ru, приводя слова спортивного юриста Сергея Алексеева, который прокомментировал апелляцию фигуристки из Казани Камилы Валиевой.

По словам Алексеева, Верховный суд Швейцарии не пересматривает дело по существу, а оценивает лишь соблюдение Спортивным арбитражным судом (CAS) процессуальных норм и принципов публичного порядка. Отмена решений в таких случаях происходит крайне редко – всего в 3% случаев. Несмотря на это, подача апелляции является правомерной, но окончательное решение будет принято в соответствии с регламентными документами суда.

Ранее защита Валиевой обратилась в суд с требованием пересмотреть решение о дисквалификации, утвержденное CAS. Адвокаты спортсменки обвинили Всемирное антидопинговое агентство (WADA) в процессуальных нарушениях. Они сослались на доклад профессора Марсьяля Сожи, который, по их мнению, подтверждает факт мошенничества со стороны WADA. В документе якобы не был рассмотрен ключевой вопрос – каким образом запрещенный препарат триметазидин оказался в организме Валиевой, что могло повлиять на вынесенный вердикт.

Вопрос о возврате медалей и призовых спортсменки теперь будет решаться организациями, которые их вручали.