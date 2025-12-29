Шум в новогоднюю ночь может расцениваться как мелкое хулиганство – юрист

Закон о соблюдении тишины по ночам и днем в праздничные и выходные дни не подразумевает исключений в новогоднюю ночь. За громкую музыку и шум могут привлечь к административной ответственности. Об этом «Татар-информу» сообщил юрист Александр Хаминский.

«В законе нет исключений для любых государственных праздников, что касается соблюдения тишины ночью. Конечно, Новый год – большой праздник, ночью будет много радостных криков, салюты. Но важно помнить, что если выйти за разумные рамки, то могут быть неприятные последствия, потому что есть маленькие дети, пожилые люди, которые должны ночью спать», – объяснил эксперт.

Кроме того, громкий шум в новогоднюю ночь, нарушающий права третьих лиц, может расцениваться как мелкое хулиганство.

«Новый год отмечать нужно, но не нарушая права соседей», – подчеркнул он.

По его словам, если в новогоднюю ночь к вам стучатся соседи и просят вести себя потише, то они имеют на это полное право.