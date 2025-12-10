Юрист: В праздники нельзя вызывать на работу беременных и несовершеннолетних

Беременных женщин и несовершеннолетних запрещено вызывать на работу в период праздников. Об этом рассказала юрист Екатерина Нечаева, сообщает издание NEWS.ru.

Специалист напомнила, что работодатель может привлекать сотрудников к работе в праздничные дни только из-за производственной необходимости. Нормальная деятельность организации должна находиться под угрозой, если срочные непредвиденные работы не будут выполнены.

«Но оплата труда в праздничные дни производится в двойном размере. При почасовой оплате – двойной тариф за каждый час. По желанию работника повышенную оплату можно заменить дополнительным выходным днем», – пояснила Нечаева.

Кроме того, есть группа сотрудников, которых можно вызвать в праздники только с их письменного согласия. Это родители детей до трех лет, одинокие матери и отцы, многодетные родители, опекуны, работники с детьми-инвалидами и те, кто ухаживает за больными родственниками.