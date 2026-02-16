news_header_top
Общество 16 февраля 2026

Могут ли человека уволить за ворчание на рабочем месте – мнение юриста

Прямого основания для увольнения за ворчание в Трудовом кодексе не существует, однако если недовольство перерастает в оскорбления или отказ от работы, сотрудник может понести наказание. Об этом в беседе с «Татар-информом» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Если он просто так разговаривает, то ничего ему не грозит. У нас законом не предусмотрена прямая ответственность. Такой формулировки нет», – пояснила эксперт.

По ее словам, работодатель может уволить сотрудника, если его ворчание сопровождается невыполнением обязанностей, оскорблением коллег или руководства, разглашением коммерческой тайны либо призывами к другим не исполнять поручения.

«Когда ворчание приводит к массовому невыполнению трудовых обязанностей, работодателю проще такого ворчуна уволить, потому что это подрывает работу компании», – добавила Георгиева.

