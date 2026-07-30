Юрист: «У Украины мало шансов оспорить допуск россиян в CAS»

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Спортивный юрист Анна Анцелиович заявила, что у Национального олимпийского комитета Украины мало шансов добиться в Спортивном арбитражном суде (CAS) отмены решения МОК о восстановлении ОКР и допуске российских спортсменов.

«На мой взгляд, у украинской стороны будет мало шансов оспорить решение МОК и получить нужный им вердикт. Во-первых, для этого нужно быть заинтересованной стороной. Во-вторых, CAS редко встаёт на сторону истцов в подобных делах. Шансов, что суд встанет на сторону Украины, достаточно мало», — сказала Анцелиович в интервью РИА Новости.

Напомним, 7 июля МОК восстановил ОКР в правах и отменил ограничения для российских спортсменов. НОК Украины оспорил это решение в CAS, заявив о противоречии Олимпийской хартии. Рассмотрение иска состоится в ближайшее время. МОК пока не комментирует ситуацию.

Ожидается, что слушания пройдут в Лозанне в августе. Большинство экспертов сходятся во мнении, что CAS вряд ли удовлетворит требования украинской стороны. Решение суда может создать важный прецедент. Будем следить за развитием событий. Оставайтесь с нами для получения актуальной информации.