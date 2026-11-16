Юрист Свечников назвал признаки навязанных услуг ремонта в автосервисе

Расплывчатые формулировки в заказе, диагноз без результатов проверки и рост стоимости после начала ремонта могут указывать на навязывание лишних услуг, рассказал RT старший преподаватель кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ имени Г. В. Плеханова Владимир Свечников.

По его словам, перед началом ремонта полезно проверить, чем обоснован список работ, какие операции войдут в заказ и сколько придется заплатить.

Эксперт отметил, что вместо общего описания ремонта стоит запросить перечень операций с ценами на детали и установку. Выводы о неисправности должны опираться на результаты диагностики: например, износ тормозного диска подтверждают замером толщины. По словам Свечникова, мастер должен назвать неисправность, показать ее и объяснить, допустимо ли дальнейшее движение.

При проблемах с тормозами или рулевым управлением безопаснее вызвать эвакуатор, а предложение заменить крупный узел целиком требует объяснения: возможность отдельного ремонта зависит от конструкции автомобиля. Каждое дополнение специалист советует согласовывать письменно вместе с ценой.

Насторожить должны также отказ показать выполненные операции и утилизация снятых деталей вопреки договоренности об их возврате. Перед дорогим ремонтом полезно получить второе заключение. Если сервис выполнил дополнительные работы без согласия, клиент вправе отказаться от оплаты либо потребовать возврат уплаченной суммы, пояснил эксперт.

Для защиты прав стоит сохранить договор, заказ-наряд, чеки, переписку и результаты диагностики, добавил он.