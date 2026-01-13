Юрист объяснила, в каких случаях работающий студент вправе уйти в ученический отпуск

Работодатель по закону обязан предоставить работающему студенту оплачиваемый отпуск на период сдачи сессии, если тот получает первое образование. В противном случае компании грозит штраф. Об этом в беседе с корреспондентом «Татар-информа» рассказала юрист Алла Георгиева.

«Если работающий студент находится в организации, то, конечно, работодатель обязан отпустить его на сессию», — пояснила эксперт. Она пояснила, что для этого студенту необходимо предоставить работодателю справку-вызов из учебного заведения и написать заявление. На основании этих документов работодатель обязан издать приказ о предоставлении учебного отпуска.

По ее словам, студенту за этот период выплачивается оклад в полном объеме, также по усмотрению работодателя могут выдаваться премии. Георгиева добавила, что в случае получения второго или последующего образования отпуск на сессию предоставляется, но уже за счёт самого работника.

Эксперт объяснила, что такая обязанность работодателя — это государственная гарантия, поощряющая получение образования.

В случае отказа работодателя предоставить учебный отпуск, студент имеет право обратиться в Государственную инспекцию труда, прокуратуру или суд. За нарушение предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ. По словам юриста, штраф для должностного лица составит от 1 до 5 тыс. рублей, для юридического лица — от 30 до 50 тыс. рублей. При повторном нарушении санкции существенно возрастают вплоть до дисквалификации должностных лиц.