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Общество 9 февраля 2025 15:23

Юрист Соловьев рассказал, когда у собственника могут изъять участок

Заслуженный юрист России Иван Соловьев напомнил, что с 1 марта 2025 года начнет действовать закон, определяющий срок в три года на освоение участков земли, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков. Однако новая норма относится к проблемным участкам, заросшим сорняком или загрязненным, цитирует эксперта RT.

В таких случаях собственника обяжут за трехлетний срок прибраться и пользоваться участком по назначению.

Пока собственник убирается, его не оштрафуют, отметил Соловьев, но потом хозяин земли (после трех лет) начнет нести ответственность за неиспользование участка, и контрольные (надзорные) органы могут зафиксировать нарушения.

Юрист подчеркнул, что новый закон оставляет старые основания для изъятия земли и прежние штрафы за неиспользование участка по целевому назначению. Изъятию земельного участка предшествует проведение контрольных (надзорных) мероприятий. Правообладатели участков, которые посчитали не используемыми по назначению, могут устранить нарушения в установленном порядке, сказал Соловьев.

#земельные участки #изъятие #юристы #полезная информация
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