Общество 20 августа 2025 12:59

Юрист Соловьев рассказал, за сбор каких грибов грозит до 9 лет тюрьмы

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

За сбор грибов, которые занесены в Красную книгу, грибнику может грозить до девяти лет лишения свободы. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«С 12 октября 2023 года вступила в силу статья Уголовного кодекса о штрафах за уничтожение или причинение вреда грибам, занесенным в Красную книгу России. Так, ст. 260.1 УК РФ предусматривает наказание за незаконный сбор, оборот и преднамеренное уничтожение редких видов грибов, находящихся в Красной книге России, причем немалое – от штрафа до 9 лет лишения свободы», – сказал собеседник агентства.

Он отметил, что уголовная ответственность наступает только за сбор тех грибов, которые занесены в федеральную Красную книгу.

«Всего в Красной книге порядка 30 штук, например, это рядовка мацутаке, которая растет на Дальнем Востоке», – добавил юрист.

Кроме того, по его словам, в 2023-м в силу вступили изменения в региональных Красных книгах.

«Если раньше штрафы применялись только за сбор краснокнижных грибов или растений в пределах субъектов, то теперь их могут наложить за их транспортировку и хранение. Теперь перед выходом за грибами лучше изучить виды краснокнижных грибов своего региона», – подчеркнул Соловьев.

Он добавил, что если грибника задержат с поличным, то этого факта будет достаточно для наступления ответственности.

«Важно, что речь идет о планомерной работе законодателя по защите редких животных, редких растений, а сейчас пришло время редких грибов, так как они не находились под уголовно-правовой защитой. Норма направлена на сохранение грибов, занесенных в Красную книгу, на пресечение деятельности тех, кто сделал добычу редких грибов своим бизнесом», – подчеркнул Соловьев.

Простым грибникам, по его словам, волноваться незачем.

«Если любитель тихой охоты будет по-прежнему собирать популярные виды грибов, то ему ничего не грозит», – резюмировал он.

#грибы #штраф #уголовная ответственность #юрист #полезная информация
