Юрист Соловьев рассказал о значении обзора Верховного суда для рынка недвижимости

Подготовка Верховным судом РФ специального обзора по практике пересмотра сделок с недвижимостью может стать ответом на острый общественный запрос и задать новые ориентиры для судов. Об этом «Татар-информу» заявил заслуженный юрист России Иван Соловьев, комментируя поручение председателя ВС Игоря Краснова.

«Специальный обзор, бесспорно, это то, чего ждут тысячи юристов и миллионы людей, которые собираются продавать или покупать недвижимость либо иные объекты, поскольку уже эта практика перешла в том числе и на автомобили. Я имею ввиду "разворот" сделок. И, конечно, если есть такое поручение, то это абсолютно следование тому запросу общества, который сегодня есть», – отметил он.

По словам Соловьева, цель обзора – скорректировать сложившуюся практику и сформировать единые подходы для судов.

«Обзор судебной практики готовится в том числе и для того, чтобы скорректировать ее и стать неким ориентиром для судов, которые принимают те или иные решения. Возможно ли, что это отправная точка для пересмотра дел? Да, это возможно», – подчеркнул юрист.

Эксперт выразил надежду, что в документе будут закреплены универсальные критерии оценки подобных дел.

«Но мы понимаем, что если маятник качнулся в одну сторону, он неизбежно качнется и в другую. Поэтому я очень надеюсь, что в этом обзоре будут установлены общие требования, подходы к рассмотрению таких дел, критерии, по которым можно будет оценивать возможность принятия тех или иных решений судом», – сказал Соловьев.

Он также обратил внимание на сложность баланса между формальным правом и гуманизмом.

«Конечно, дела разные, и не надо говорить, что есть только одни бабки-скамерши, как их называют. Есть ведь и действительно пострадавшие пенсионеры, которые и квартиру продали, и деньги потом отдали мошенникам. Сердце от жалости сжимается, когда этих пенсионеров видишь», – отметил он.

Говоря о защищенности покупателей недвижимости, Соловьев заявил, что сейчас она фактически отсутствует.

«Сейчас они никак не защищены. Мы это видим, к сожалению. Единственным способом себя уберечь было отказаться от сделки. Теперь, я надеюсь, что ситуация изменилась. Мы защитили гражданское право, защитили права людей, восстановили справедливость», – резюмировал эксперт.