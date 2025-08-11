Юрист назвал случаи, когда родитель обязан платить алименты после 18-летия ребенка

Фото: © «Татар-информ»

Семейный кодекс обязывает одного из родителей уплачивать алименты только на детей до 18 лет. Однако есть несколько ситуаций, когда выплаты можно продлить на законных основаниях уже для совершеннолетних детей. Об этом сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Родители обязаны содержать совершеннолетних детей, если они нетрудоспособны и нуждаются в финансовой помощи, что определяет суд. Ребенок может сохранить право на алименты, если одновременно выполняются оба этих условия, добавил эксперт

«Нетрудоспособность определяется вследствие наличия заболевания, приведшего к инвалидности, которая устанавливается Бюро МСЭК. Как правило, алименты после 18 лет суд устанавливает лицам, имеющим I и II группы инвалидности», – объяснил Соловьев в разговоре с корреспондентом «Татар-информа».

Вторым условием служит тот факт, получает ли ребенок пенсию по инвалидности, соцпособия и другие виды социальной помощи, то есть может ли обеспечить себя самостоятельно, подмечает эксперт.

Алименты до 18 лет и после – два разных вида выплат, поэтому по достижении совершеннолетия и при наличии оснований необходимо подавать новый иск. Истцом в данном случае могут выступать как сам ребенок, так и второй родитель или опекун, если ребенок признан недееспособным, а также органы опеки, если родители не принимают участие в жизни ребенка.

Юрист добавил, что все выплаты на совершеннолетних детей, поступивших на обучение в вузы, являются добровольными.