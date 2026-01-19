За частые перекуры на работе сотрудник может получить штраф – юрист

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Работодатель вправе оштрафовать сотрудника за частые перекуры, если это отражено в трудовом договоре. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Аналитики в сфере труда уже давно выяснили, что курящие люди отдыхают на 10 минут дольше, чем некурящие, как раз из-за частых перекуров. В итоге получается около 5-10 дней в году. И работодатели задумываются о производительности таких сотрудников», – отметил Соловьев.

По его словам, во многих компаниях эти вопросы стараются регулировать с помощью локальных нормативных актов, так как в Трудовом кодексе наказания за это нет.

«Поэтому нужно смотреть, как это отражено в трудовом договоре конкретной организации. Как правило, серьезные организации, которые много внимания уделяют вопросам безопасности труда, здоровью сотрудников и прочему, отражают и вопросы курения», – заявил юрист.

По его словам, для решения проблемы компании либо ограничивают количество перекуров, либо ставят перед сотрудником вопрос о компенсации времени, которое он тратит на курение. Если же человек отказывается выполнять подобные требования, то такое поведение может быть рассмотрено как нарушение трудовой дисциплины.