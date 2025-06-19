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Общество 19 июня 2025 11:18

Юрист Соловьев рассказал, когда нельзя громко слушать музыку в машине

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Юрист Соловьев рассказал, когда нельзя громко слушать музыку в машине
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Если у людей громко звучит музыка в машине, то здесь речь идет о нарушении общественного порядка. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России, экс-руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьев.

«Было в свое время разъяснение Верховного суда РФ, что, когда люди громко слушают музыку в автомобиле, то здесь речь идет не о нормах шума или каких-то санитарных нормах, а о нарушении общественного порядка. Однако все зависит от того, в какое время звучит музыка. В каждом регионе есть свой закон о тишине. Соответственно человеку нужно открывать региональный закон о тишине и региональный кодекс об административных правонарушениях и смотреть, какая ответственность там предусмотрена», – отметил собеседник агентства.

Он добавил, что, как правило, в регионах нельзя шуметь с 23:00 до 07:00 или до 08:00 в зависимости от конкретного региона. Также во многих регионах предусмотрен дневной перерыв для сна детей с 13:00 до 15:00.

Отметим, что, согласно республиканскому закону о тишине, в Татарстане нельзя шуметь в будние дни с 22:00 до 06:00, а в выходные дни – с 22:00 до 09:00. Штраф для граждан, нарушающих установленные нормы, составляет от 500 до 1000 рублей.

#машина #музыка #полезная информация
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