Юрист Соловьев рассказал, когда пассажиры могут получить компенсацию за задержку поезда

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За каждый час опоздания пассажирского поезда пассажиры могут рассчитывать на 3% от стоимости билета. При этом сумма компенсации не должна превышать стоимость билета. Однако, если поезд опоздал менее, чем на 60 минут, никакие выплаты не предусматривается, сообщил «Татар-информу» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«В случае задержки скоростного поезда, за его опоздание на период от 30 минут до 1 часа пассажирам должны вернуть 25% от стоимости билета, если состав задержался на 1-2 часа, компенсация составит уже 50%, а если поезд не подан в течение двух и более часов от времени, указанного в билете, стоимость проездного документа возвращается полностью», – добавил собеседник агентства.

Однако перевозчик может отказать в выплате, если поезд задержался по независящим от компании причинам.

«К таким причинам относятся стихийные бедствия – например, землетрясение, ураган, а также забастовки, террористические акты, военные действия и неисправность железнодорожных путей», – резюмировал юрист.