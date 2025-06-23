Юрист Соловьев объяснил, как бороться с громко включающими музыку во дворе людьми

Если во дворе кто-то громко слушает музыку в машине, то сперва нужно подойти к этим людям и решить вопрос мирно. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Конечно сначала можно подойти и попросить людей сделать музыку потише и соблюдать общественный порядок. Не помогает – вызываем полицию, полиция приезжает и либо предупреждает, и люди прекращают громко слушать музыку, либо составляет протокол, если они продолжают нарушать», – рассказал собеседник агентства.

Он добавил, что поскольку нарушители тишины не являются вашими соседями за стеной, никаких экспертов не нужно.

«Громкая музыка – это уже повод для того, чтобы говорить о нарушении общественного порядка. Однако можно и нужно зафиксировать нарушение: включить телефон и записать факт на видео. Это будет дополнительным аргументом», – отметил Соловьев.

Он также добавил, что коллективная жалоба всегда работает эффективнее в подобных ситуациях.

«Если вы объединитесь со своими соседями и напишите коллективную жалобу своему участковому, это будет иметь больший эффект», – сказал юрист.

При этом он призвал не вступать в драки с нарушителями.

«Если нецензурная брань вам в ответ послышатся, то это мелкое хулиганство и тоже по КОАП наказывается. Соответственно в таких случаях тоже пишите заявление и привлекайте к ответственности», - рекомендовал Соловьев.

Еще в подобных ситуациях стоит помнить о санитарно-эпидемиологических правилах и нормах (сокр. СанПиН).

«Ну и есть СанПиН, в соответствии с которыми шум от работающей машины не может превышать 96 децибел (дБ). И это включает все: и шум работающего двигателя, и музыку, доносящуюся из автомобиля. Так что если водитель нарушает ваш покой, у вас есть повод сослаться на СанПин», - резюмировал Соловьев.