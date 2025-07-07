Юрист Соловьев рассказал, что делать, если соседи незаконно оградили парковку во дворе

Если соседи незаконно установили парковочные столбики и натянули между ними проволоку или цепочку во дворе, то жителям дома следует обратиться в эксплуатирующую организацию. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Нужно обращаться в эксплуатирующую организацию (ЖЭК или ТСЖ), которая должна демонтировать это все. Если же такая мера не работает, то жалоба пишется в территориальное подразделение федеральной службы государственной регистрации кадастра и картографии. Если же установленные столбики еще и мешают подъехать пожарным машинам, то тогда жалобу можно подать в МЧС, если нарушены санитарные нормы – в соответствующую службу», – сказал собеседник агентства.

Также юрист призвал граждан не демонтировать самостоятельно установленные столбики. Лучше сделать фото- и видеосъемку нарушения. На кадрах должны быть видны госномер автомобиля и сами столбики с цепочками, ограждающие территории общего пользования.

«Демонтаж должен делать сам нарушитель после того, как ему выпишут предписание, денежное взыскание», – подчеркнул он.

Соловьев напомнил, что, согласно статье 36 Жилищного кодекса РФ, земельный участок, на котором расположен дом, с элементами озеленения, благоустройства принадлежит собственникам помещения многоквартирного дома на праве общей долевой собственности.

«То есть уменьшение общего имущества в многоквартирном доме возможно только с согласия всех собственников помещения в данном доме. Если же кто-то сделал это по своему усмотрению, то он уменьшил общее имущество в пользу себя, а это является незаконным», – объяснил юрист.