Юрист Соловьев опроверг наличие штрафов за поцелуи в общественных местах

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В России не привлекают к административной ответственности за поцелуй людей в общественных местах. Об этом «Татар-информу» сообщил доктор юридических наук, заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Ранее юрист Яна Бондаренко заявила, что поцелуи могут быть расценены как мелкое хулиганство. В этом случае граждан ждет штраф от 500 до 1,5 тыс. рублей и даже арест на 15 суток.

«Люди могут поцеловаться при встрече. Также часто молодые люди целуются, когда едут в метро или на эскалаторах, целуются, сидя на скамейках в парках. И что? Им нужно выписывать штраф за это? Никакой ответственности за это нет», – сказал собеседник агентства.

Он подчеркнул, что если некоторые люди морщатся от таких действий, то это еще не значит, что поцелуй в общественных местах является административным правонарушением и хулиганством.

«Давайте не перегибать палку. Если люди нормально одеты, как полагается, если они при этом не пинают урны и находятся в трезвом состоянии, то я не вижу никаких оснований для привлечения их к ответственности за мелкое хулиганство», – резюмировал юрист.