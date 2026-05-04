Юрист Соловьев объяснил, в каких случаях за громкую музыку в машине могут оштрафовать

Слишком громкая музыка в машине может квалифицироваться как нарушение общественного порядка. Об этом «Татар-информу» рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Было в свое время разъяснение Верховного суда РФ, что, когда люди громко слушают музыку в автомобиле, то здесь речь идет не о нормах шума или каких-то санитарных нормах, а о нарушении общественного порядка. Однако все зависит от того, в какое время звучит музыка. В каждом регионе есть свой закон о тишине. Соответственно человеку нужно открывать региональный закон о тишине и региональный кодекс об административных правонарушениях и смотреть, какая ответственность там предусмотрена», – сказал эксперт

Он также пояснил, что обычно в субъектах РФ действует запрет на шум в ночные часы — с 23:00 до 07:00 либо до 08:00, в зависимости от региона. Кроме того, во многих местах установлен и так называемый «тихий час» днем — чаще всего с 13:00 до 15:00, предназначенный, в том числе, для отдыха детей.

Стоит отметить, что в Татарстане, согласно региональному закону о тишине, шуметь запрещено в будни с 22:00 до 06:00, а по выходным — с 22:00 до 09:00. Для граждан, нарушающих эти требования, предусмотрен штраф в размере от 500 до 1000 рублей.