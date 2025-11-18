news_header_top
Общество 18 ноября 2025 20:39

Юрист Соловьев объяснил, можно ли установить во дворе МКД беседку или навес

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Чтобы установить беседку или навес во дворе многоквартирного дома (сокр. МКД), нужно получить согласие на установку данного сооружения 2/3 жильцов дома, а затем подать в местный муниципальный совет депутатов соответствующее заявление, протокол собрания жильцов-собственников и проект строения или ограждения. Только после принятия положительного решения парламентариями, можно будет законно установить беседку и не бояться рисков сноса, сообщил «Татар-информу» заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Он напомнил, что, согласно действующим законам, монтаж любого объекта во дворе разрешен только на земельном участке, который находится в собственности жильцов. Конкретно земля, на которой стоит МКД и иные входящие в состав такого дома объекты, принадлежат собственникам помещений в данном доме на праве общей долевой собственности.

«Решение о формировании земельного участка под домом принимается собственниками помещений на общем собрании. Однако за решение об установке беседки или навеса должны проголосовать не менее две трети от общего числа голосов собственников», – объяснил юрист.

Далее по решению общего собрания любое уполномоченное указанным собранием лицо вправе обратиться в органы местного самоуправления с заявлением о формировании земельного участка, на котором расположен данный дом, протоколом собрания жильцов-собственников и проектом строения или ограждения.

«Право собственности на земельный участок удостоверяется документами в соответствии со статьей № 122-ФЗ «О госрегистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», – рассказал Соловьев.

Он добавил, что совет принимает решение не дольше месяца. Причем данные сроки оговорены в законах. О своем решении совет в дальнейшем уведомляет того, кто подал заявление, не позже, чем через пять дней после вынесения вердикта.

«Монтаж ограждений, навесов и беседок во дворах – весьма сложный процесс, требующий одобрения не только не менее 2/3 собственников квартир, но также согласования со многими экстренными службами. Кроме того, перед прохождением всех процедур необходимо поставить участок на учет. Только при соблюдении всех норм закона можно быть уверенным в отсутствии трудностей при установке и риска сноса объекта по решению суда», – заключил Соловьев.

