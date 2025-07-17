Юрист Соловьев рассказал о штрафах за езду на питбайке по пляжу

За езду на питбайке по пляжу водителя двухколесного транспорта могут оштрафовать на сумму до 4,5 тыс. рублей. Об этом «Татар-информу» сообщил заслуженный юрист России Иван Соловьев.

«Появление на питбайке на пляже может привести к административной ответственности по ч. 1 статьи 8.42 КоАП РФ – использование прибрежной защитной полосы водного объекта, водоохраной зоны водного объекта с нарушением ограничений хозяйственной и иной деятельности. Штраф для граждан – от 3 до 4,5 тыс. рублей. За несовершеннолетнего штраф придется заплатить его родителям», – сказал собеседник агентства.

Если при въезде на пляж водитель питбайка нарушил общественный порядок, выражал явное неуважение к обществу и нецензурно выражался или оскорбительно приставал к гражданам, повреждал чужое имущество, то тогда нарушителя оштрафуют на сумму от 500 до 1 тыс. рублей или посадят под арест на срок до 15 суток за мелкое хулиганство, добавил юрист.

Соловьев напомнил, что ездить на питбайке можно только на специализированных закрытых трассах и спортивных площадках, а также по полям и лесам. Пляжи к таким объектам и бездорожью не относятся. Пляжи – это береговая зона, покрытая осадочными породами и предназначенная для отдыха, купания и различных видов водных развлечений.