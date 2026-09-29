Юрист Славнов объяснил, что грозит за управление авто лишенным прав водителям

Водителю, которого ранее лишили права управления автомобилем, грозит административное наказание, если он продолжит ездить за рулем. В зависимости от обстоятельств нарушение может обернуться крупным штрафом или административным арестом. Об этом «Татар-информу» рассказал автоюрист Дмитрий Славнов.

По словам специалиста, после лишения водитель должен сдать удостоверение в Госавтоинспекцию. Однако на практике некоторые автомобилисты пытаются обойти это требование: заявляют об утрате документа и продолжают пользоваться машиной.

«Если человека лишили водительского удостоверения, то он должен свои права сдать в ГИБДД. Однако некоторые лишенные прав водители просто пишут заявление об утере водительского удостоверения и продолжают ездить на автомобиле. Если инспекторы такого водителя остановят, проверят его «корочку» через планшет и узнают, что человек лишен права управления, то нарушителя ждет штраф 30 тыс. рублей или арест до 15 суток», – сказал Славнов.

Юрист уточнил, что речь идет об ответственности за управление транспортным средством водителем, который уже лишен соответствующего права. Такое нарушение предусмотрено частью 2 статьи 12.7 КоАП РФ.

При этом факт отсутствия водительского удостоверения при проверке не означает, что водитель автоматически может продолжать ездить. Инспекторы могут установить по информационным системам ГИБДД, действует ли у гражданина право управления транспортом.