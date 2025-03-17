Юрист Сивакова рассказала, что собственники квартир не должны менять за свой счет

Управляющие организации часто напоминают собственникам квартир о том, что они обязаны содержать свое имущество, но суды тоже периодически напоминают управляющим организациям, что далеко не все собственники квартир должны что-то ремонтировать и менять за свой счет. Таким мнением поделилась юрист Ирина Сивакова в своем Telegram-канале.

По информации юриста, к общедомовому имуществу относятся инженерные системы, расположенные в квартирах, включая стояки и ответвления до первого отключающего устройства. Это подразумевает, что управляющая компания обязана за свой счет устранять все неисправности в этих системах. Как отмечает Сивакова, аварийные ситуации должны решаться немедленно, вне зависимости от решений общего собрания собственников.

Кроме того, управляющая компания может быть обязана проводить ремонт потолка или пола в квартире, если повреждения затрагивают общедомовое имущество. Например, в домах с деревянными перекрытиями штукатурка на потолке считается частью плиты-перекрытия, а замена лаг пола – это ответственность УК. Сивакова отмечает, что если затопление произошло по вине управляющей компании из-за неисправности общедомового имущества, она должна компенсировать ущерб. Даже почтовые ящики в подъезде, как утверждает юрист, должны заменяться за счет управляющей организации, поскольку они также являются частью общедомового имущества.