news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Общество 7 февраля 2026 09:54

Юрист Сергеев назвал пять признаков поддельной квитанции ЖКХ

Читайте нас в
Телеграм

Неверно указанная управляющая компания, ошибки и опечатки в документе, необычные суммы, а также подозрительные данные в графе «получатель» при оплате через QR-код относятся к основным признакам поддельных квитанций ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Сергеева.

Для проверки квитанции специалисты рекомендуют сверять реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код и счет управляющей компании – они должны совпадать с данными договора.

За актуальной информацией об управляющей компании можно обратиться к сервису «ГИС ЖКХ»: на главной странице выбрать раздел «реестры», перейти в «объекты жилищного фонда» и ввести адрес дома. Поиск бесплатный и не требует авторизации.

При подозрениях на подделку юрист советует сразу связываться с управляющей компанией, чтобы обезопасить себя от мошенников.

#плата за ЖКХ #юрист
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
«Я была беременна, когда муж подорвался на мине»: история семьи из Новошешминска

«Я была беременна, когда муж подорвался на мине»: история семьи из Новошешминска

6 февраля 2026
Композитора Азата Хусаинова проводили в последний путь

Композитора Азата Хусаинова проводили в последний путь

6 февраля 2026