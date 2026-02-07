Юрист Сергеев назвал пять признаков поддельной квитанции ЖКХ

Неверно указанная управляющая компания, ошибки и опечатки в документе, необычные суммы, а также подозрительные данные в графе «получатель» при оплате через QR-код относятся к основным признакам поддельных квитанций ЖКХ. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на эксперта юридической группы «Яковлев и Партнеры» Сергея Сергеева.

Для проверки квитанции специалисты рекомендуют сверять реквизиты, ФИО плательщика, его персональный код и счет управляющей компании – они должны совпадать с данными договора.

За актуальной информацией об управляющей компании можно обратиться к сервису «ГИС ЖКХ»: на главной странице выбрать раздел «реестры», перейти в «объекты жилищного фонда» и ввести адрес дома. Поиск бесплатный и не требует авторизации.

При подозрениях на подделку юрист советует сразу связываться с управляющей компанией, чтобы обезопасить себя от мошенников.