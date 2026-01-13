news_header_top
Руc Тат
Общество 13 января 2026 11:21

Юрист Салкин: Банковский перевод является самым надежным способом займа денег

Фото: © «Татар-информ»

Перевод денег через банк по реквизитам счета является самым надежным способом займа средств, заявил юрист Михаил Салкин. Он отметил, что в назначении платежа рекомендуется указывать крайнюю дату возврата.

«Самый надежный вариант – переводить деньги через банк по реквизитам счета, где получателем указан именно родственник, которому вы даете заем. В назначении платежа можно прямо написать: "заем до (дата)", "заем по договору займа", "возврат до (дата)"», – пояснил Салкин в беседе с NEWS.ru.

Если деньги передаются наличными, эксперт советует оформлять расписку. Она может быть написана от руки или распечатана, но обязательно должна содержать подпись заемщика. Нотариальное удостоверение не является обязательным для договора займа между гражданами.

Юрист обратил внимание, что риски расписки заключаются в том, что ее можно потерять, и в этом случае заемщик может не подтвердить получение денег. Тогда в суде придется доказывать факт передачи и источник средств.

По его словам, при банковском переводе, включая систему быстрых платежей, эти риски существенно ниже: банк фиксирует сумму, дату и получателя, поэтому факт передачи денег подтверждается документально. При этом важно, чтобы получателем был именно родственник, а не третье лицо.

Салкин добавил, что в случае невозврата денег основным способом, остается судебное взыскание. Однако он предупредил о практическом риске: если заемщик неблагонадежен и имеет крупные долги, он может инициировать личное банкротство, и тогда обязательства могут быть списаны.

