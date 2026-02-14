Юрист Русяев рассказал о рисках при покупке временно ввезенного авто

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Бизнес-консультант, основатель сообщества «Русяев Клуб» Илья Русяев в разговоре с «RT» объяснил, как по закону оформить покупку автомобиля у иностранного гражданина.

По его словам, прежде чем обсуждать цену, необходимо выяснить статус машины. Если у автомобиля есть российские ПТС или ЭПТС, СТС и государственные регистрационные знаки РФ, то речь идет о транспортном средстве, стоящем на российском учете, и сделка оформляется обычным договором купли-продажи.

Иная ситуация складывается, если автомобиль временно ввезен иностранцем и зарегистрирован за пределами России.

Русяев пояснил, что в соответствии с нормами Таможенного кодекса ЕАЭС временно ввезенное транспортное средство должно оставаться во владении декларанта, а его передача другому лицу без таможенного оформления может привести к задержанию машины таможенными органами. Иными словами, приобретать такой автомобиль «по расписке», по его словам, недопустимо.

Если автомобиль юридически «чистый» и стоит на российском учете, специалист рекомендует проверить три момента: право собственности продавца по ПТС, наличие ограничений и розыска через сервисы Госавтоинспекции МВД, а также отсутствие залога в реестре уведомлений ФНС.

Договор, отметил он, составляется в простой письменной форме на русском языке в двух или трех экземплярах. В документе должны быть указаны паспортные данные продавца-иностранца и покупателя, полное описание автомобиля с VIN-номером, реквизиты ПТС и СТС, цена и порядок расчетов.

Если паспорт продавца составлен не на русском языке, потребуется нотариальный перевод. Без такого перевода, подчеркнул Русяев, регистрационные органы и банк вправе отказать в проведении операций.

Отдельно он остановился на вопросе оплаты. По его словам, в соответствии с Федеральным законом № 173-ФЗ, если продавец является валютным нерезидентом – а к таким относятся иностранцы без вида на жительство в России, – расчеты наличными запрещены.

Он добавил, что ФНС разъясняет: оплата должна проходить через банковские счета в уполномоченных банках. Нарушение этого требования квалифицируется как незаконная валютная операция, а штраф по КоАП может составить от 20 до 40% суммы сделки.

В завершение Русяев напомнил, что после подписания договора и перечисления денег у покупателя есть десять дней, чтобы зарегистрировать автомобиль на свое имя. Пропуск этого срока влечет ответственность по статье 19.22 КоАП РФ.